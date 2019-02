Onde vai passar Ajax x Real Madrid, pela Champions League?

O time espanhol chega embalado pelo momento de recuperação da equipe, mas os holandeses prometem fazer um jogo complicado para os atuais campeões

O Ajax recebe o Real Madrid nessa quarta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Amsterdam Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. A partida passará na página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui na Goal Brasil você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Ajax x Real Madrid DATA Quarta-feira, 13 de fevereiro LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdam, HOL HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: ProShots)

A página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AJAX

A ótima forma de Tadic (11 gols em 12 jogos) deve render ao sérvio mais uma escalação como titular. Neres e Ziyech devem completar o trio de ataque.

Provável escalação:

REAL MADRID

Jesus Vallejo, Luca Zidane, Marcos Llorente e Isco estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: