Onde Rabiot vai jogar: ele vai ficar no Milan? O Napoli pressiona









Qual será o próximo time de Rabiot? O francês continuará no Milan? MilanNews.it

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Hoje às 18h41 Cotações Antepost

por Lorenzo Zoppi

A desastrosa segunda metade da temporada do Milan custou o cargo a Massimiliano Allegri. O técnico de Livorno foi o principal impulsionador, no verão passado, da chegada de Adrien Rabiot, e o cenário, neste momento, também pode mudar para o francês, que, após três anos consecutivos sem disputar a Liga dos Campeões, pode decidir procurar um novo time. É claro que, primeiro, o Milan precisa ter uma diretoria com quem dialogar. Só então se começará a fazer todas as avaliações necessárias. Abaixo, você encontra as cotações atualizadas sobre o próximo clube de Rabiot.









As cotações de Rabiot para o Napoli são muito baixas, e já se dá como certo que o jogador é um fiel seguidor de Massimiliano Allegri. Com quem, aliás, ele disputou 159 partidas, marcando 22 gols. Ir para o Napoli permitiria que ele disputasse a Liga dos Campeões, permanecesse na Série A e visse suas qualidades valorizadas por um técnico que aposta cegamente nele.