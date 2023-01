Onde fica a estátua de Telê Santana no estádio do Morumbi?

Em comemoração ao aniversário do clube, o ex-treinador foi homenageado no estádio do São Paulo

No aniversário de 93 anos do clube, o São Paulo inaugurou na última quarta-feira (25), uma estátua em homenagem ao ex-técnico e ídolo, Telê Santana. Em um evento que contou com a participação de familiares do ex-treinador e do presidente, Julio Casares, o monumento foi lançado no Morumbi.

A estátua é uma produção do artista plástico Edu Santos, mostrando Telê Santana exibindo os dois troféus de campeão do mundo, em uma foto marcante do passado.

"Que alegria neste momento estar na frente do estádio do Morumbi para fazer uma homenagem ao eterno Telê Santana, que fez o time brilhar nos mundos do futebol. Para nós são-paulinos os ídolos não morrem, são eternos. Que essa imagem fique de frente para o estádio para o torcedor que cantar o nome dele relembre os momentos e as conquistas", disse Casares.

"Eu não sei o que é viver sem lembrar do legado do Telê. É diferente, eu lembro o tempo todo como se fosse uma lição de vida. Tenho certeza que eu, como filho, e todos os seus jogadores que participaram intensamente dessa história, que eram tratados pelo Telê com muito carinho, tem incrustado na alma essa grande história. Foi um tempo curto, mas foram os anos mais bem vividos intensamente para cada um de quem participou dessa história. Tenho certeza disso", disse Renê Santana, filho do ex-treinador.

Telê Santana comandou a equipe em 410 partidas, com 198 vitória, 121 empates e 91 derrotas. O treinador também se tornou o comandante com mais títulos da história Tricolor, com 10 troféus.

O monumento, em homenagem ao ídolo Tricolor, está exposto em frente ao portão 2 do estádio do Morumbi. Os torcedores já poderão observar a estatua na partida desta quinta-feira (26), quando o São Paulo recebe a Portuguesa, às 21h30(de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.