Santos anuncia Uribe em versão "Onde está Wally" e torcida zoa até Sampaoli

Adaptação de "Onde está o Wally?" rende comparações inusitadas feitas pelos torcedores

De forma curiosa, o anunciou na manhã desta quinta-feira (30) a contratação de Fernando Uribe junto ao .

Em acordo válido até junho de 2022, o atacante de 31 anos teve o acordo divulgado pelo Alvinegro Praiano com uma adaptação do jogo "Onde está o Wally?".

Além de torcedores que encontraram o colombiano na imagem, alguns aproveitaram o momento para fazer brincadeiras com jogadores de equipes rivais e até atletas do próprio elenco. Nem Jorge Sampaoli escapou da zoeira. Confira as melhores reações.

nosso 9 pic.twitter.com/AybeTrr8mg — creme de avelã ˢᶠᶜ (@nunes7k) 30 de maio de 2019

Achei o Sampa e o Soteldo de role na praia pic.twitter.com/HqPJPtL7TQ — Leonardo Cequinne (@Cequinne_) 30 de maio de 2019