Onde comprar a nova camisa 2023 do Corinthians? Qual é o preço?

Uniforme foi anunciado nesta quinta-feira (13), com homenagem a um importante momento da história do clube

Nesta quinta-feira (13), o Corinthians anunciou suas duas novas camisas para a temporada de 2023. O uniforme sofreu vazamentos ainda antes do lançamento, mas, dessa vez, foi de fato oficializado. A estreia da Camisa 1 será neste domingo (16), no duelo contra o Cruzeiro pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

Para ilustrar o novo uniforme do Timão, a camisa 1 é inteiramente branca, com pequenos contornos em vermelho no “swoosh” da Nike, patrocinadora oficial do clube. Já a peça de visitante é listrada, em preto e branco, também com detalhes avermelhados. As duas, porém, fazem homenagem à histórica Democracia Corinthiana dos anos 80, com seu símbolo presente logo abaixo da gola, na parte de trás.

O movimento homenageado pela equipe significou o posicionamento político do Corinthians na época em que o Brasil enfrentava o período de ditadura militar. Internamente, jogadores e dirigentes conversavam num mesmo patamar de importância, buscando as melhores decisões para o clube em conjunto. Na época, a equipe comandada por Sócrates, Wladimir, Casagrande e companhia conquistou os Campeonatos Paulista de 1982 e 1983.

Onde comprar e quanto custam as novas camisas do Corinthians para a temporada 2023?

Desde 2003, a Nike forma parceria com o Corinthians e lança suas novas camisas à venda. Com isso, o principal ponto para se encontrar os lançamentos do clube é o site da patrocinadora. Basta acessar o portal oficial da marca em "nike.com.br".

Na loja shoptimao.com.br, oficial do clube na internet, também é possível encontrar os novos uniformes do Corinthians à venda, assim como nas redes físicas Poderoso Timão. O preço é unificado em R$ 299,99, tanto para a camisa 1 quanto para a 2, nos modelos masculino e feminino.