Onde assistir a Wrexham x Peterborough, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do EFL Trophy 2024/25

Clubes decidem no SToK Cae Ras quem vai ao Wembley enfrentar o Birmingham, na grande decisão do torneio

Wrexham e Peterborough entram em campo nesta quarta-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas semifinais do EFL Trophy 2024/25. O duelo acontecerá no SToK Cae Ras e terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado na terceira divisão inglesa, o Wrexham tenta seguir com chances de levantar um troféu nesta temporada. Com a vantagem de jogar em casa, o time dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney vai em busca da vaga na decisão do torneio após superar o Bolton por 1 a 0 na fase anterior.

Também disputando a terceira divisão, o Peterborough vive situação bem diferente. Ocupando apenas a 20ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento, o time de Darren Ferguson (filho do lendário sir Alex Ferguson) mira continuar surpreendendo depois de eliminar o Cheltenham nas quartas por 3 a 2.

O Birmingham, que venceu o Bradford na outra semifinal por 2 a 1, aguarda um dos dois na grande final, que acontece no Wembley, no dia 13 de abril.

Prováveis escalações

Wrexham: Okonkwo; Cleworth, O'Connell, O'Connor; Longman, Dobson, James, Rathbone, Revan; Marriott, Smith. Técnico: Phil Parkinson

Peterborough: Steer; Dornelly, Wallin, Hughes, Edun; Kyprianou, Collins; Hayes, Mothersille, Odoh; Jones. Técnico: Darren Ferguson

Desfalques

Wrexham

No departamento médico, Callum Burton, Luke Bolton, Will Boyle e Andy Cannon estão indisponíveis.

Peterborough

Lesionados, Rio Adebisi, Jadel Katongo, Kwame Poku e Gustav Lindgren estão fora.

Quando é?