Onde assistir a Wrexham x Birmingham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Terceira Divisão Inglesa 2024/25

Brigando pelas primeiras posições da tabela, clubes fazem a abertura da 28ª rodada do campeonato

Wrexham e Birmingham entram em campo nesta quinta-feira (23), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada da Terceira Divisão Inglesa 2024/25. O jogo acontece no SToK Cae Ras e tem transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Com duas derrotas nas últimas três rodadas, o Wrexham tenta colocar um ponto final na oscilação e iniciar uma sequência positiva. Terceiro colocado da tabela com 51 pontos, o já famoso time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney busca aproveitar o fator casa para sair com os três pontos deste confronto direto.

Sem perder há 14 jogos somando todas as competições, o Birmingham chega embalado para a partida. Líder do campeonato com 56 pontos, mas com dois jogos a menos em relação a Wycombe (segundo colocado) e Wrexham, o clube que tem Tom Brady como co-proprietário mira abrir mais distância na ponta para retornar à segunda divisão, após o rebaixamento em 2023/24.

Mais artigos abaixo

No jogo do primeiro turno, o Birmingham levou a melhor sobre o Wrexham ao vencer de virada por 3 a 1. Jogando no St. Andrews, os Blues viram Jack Marriott abrir o placar para os Red Dragons, mas viraram com gols de Jay Stansfield (duas vezes) e Tomoki Iwata.

Prováveis escalações

Wrexham: Okonkwo; Cleworth, Scarr, Brunt; Barnett, James, Lee, Rathbone, Mendy; Marriott, Fletcher. Técnico: Phil Parkinson

Birmingham: Allsop; Laird, Klarer, Davies, Cochrane; Leonard, Gardner-Hickman; Wright, Harris, Stansfield; May. Técnico: Chris Davies

Desfalques

Wrexham

No departamento médico, Callum Burton permanece fora.

Birmingham

Lee Buchanan, Paik Seung-ho, Emil Hansson e Willum Willumsson estão indisponíveis. Fora dos últimos dois jogos, Tomoki Iwata tem retorno improvável. De volta aos treinos, Keshi Anderson pode estar à disposição.

Quando é?