Onde assistir a Wolverhampton x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

O Wolves recebe o Tottenham na manhã deste domingo (13), às 10h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com Vítor Pereira no comando, o Wolverhampton praticamente se afastou da ameaça de rebaixamento para a segunda divisão inglesa. Sob a liderança do treinador português, o time soma sete vitórias, dois empates e seis derrotas, alcançando os 32 pontos — ainda na 17ª colocação, mas com uma confortável vantagem de 12 pontos para o Ipswich Town, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Tottenham também chega para o confronto com as atenções divididas. A equipe de Londres se prepara para o jogo de volta das oitavas de final da Europa League, após empatar em 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt no meio da semana. Na Premier League, os Spurs ocupam a 14ª posição, com 37 pontos.

Prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Doherty, Agbadou, Toti; Semedo, André, João Gomes, Ait Nouri; Munetsi, Bellegarde e Matheus Cunha. Técnico: Vitor Pereira.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van De Ven, Spence; Bergvall, Benancur, Maddison; Johnson, Son e Solanke. Técnico: Ange Postecoglu.

Desfalques

Wolverhampton

Yerson Mosquera, Enso González e Sasa Kalajdzic estão fora.

Tottenham

Dejan Kulusevski, Radu Dragusin e Kevin Danso são desfalques.

