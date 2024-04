Onde assistir a Wolverhampton x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Times se enfrentam neste sábado pela 34ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Wolverhampton e Arsenal entram em campo neste sábado (20), às 15h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 34ª rodada da Premier League 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Molineux e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ocupando a 11ª colocação com 43 pontos, o Wolverhampton não corre risco de rebaixamento e tenta se aproximar da zona de competições europeias, embora não seja nada fácil alcançá-la a essa altura da temporada. Além disso, o time precisa voltar ao caminho das vitórias, já que não vence pelo campeonato há quatro rodadas.

Eliminado da Champions League pelo Bayern, o Arsenal concentra todas as suas atenções na Premier League agora. Sem vencer há três jogos somando todas as competições, o time segue na briga pelo título, apesar de ter perdido a liderança na rodada passada (é o segundo agora com 71 pontos, dois a menos que o Manchester City). Por isso, somar três pontos fora de casa é fundamental para encerrar o mau momento e engrenar de novo para a decisiva reta final de campeonato.

Mais artigos abaixo

Nas últimas cinco partidas entre as equipes pela Premier League, o Arsenal levou a melhor em todas. No último encontro, ocorrido no primeiro turno, os Gunners venceram no Emirates Stadium por 2 a 1. Saka e Odegaard marcaram logo no começo, enquanto Matheus Cunha descontou já no fim para os visitantes.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Santiago Bueno, Kilman, Toti Gomes; Chirewa, João Gomes, Mario Lemina, Doherty; Sarabia, Hwang Hee-chan, Matheus Cunha. Técnico: Gary O'Neil.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Wolverhampton

Com um problema no tendão, Pedro Neto continua indisponível. Por conta de outras lesões, a presença de Dawson e Nélson Semedo e os retornos de Aït-Nouri e Bellegarde são incertos.

Arsenal

Em processo final de tratamento da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Timber segue fora.

Quando é?