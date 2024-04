Onde assistir a West Ham x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta terça pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Tottenham entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no London Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

Sem vencer no campeonato há três jogos, o West Ham vê gente alguns adversários na briga por competições europeias se aproximando perigosamente. Além disso, a derrota para o Newcastle (um desses concorrentes) na última rodada após estar vencendo por 3 a 1 até os 31 minutos do segundo tempo foi bastante incômoda.

Já o Tottenham vem em um momento diferente. São três vitórias nas últimas quatro rodadas, que mantém os Spurs fortes na luta por uma vaga na Champions. Além disso, com oito pontos de vantagem para o sexto colocado Manchester United e um jogo a menos em relação ao quarto Aston Villa, o time pode se aproveitar também das boas chances da Inglaterra fisgar uma quinta vaga na próxima Liga dos Campeões.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Premier League, são duas vitórias para cada lado e um empate. No primeiro turno, os Hammers venceram fora de casa de virada por 2 a 1, com gols de Bowen e Ward-Prowse, enquanto Romero marcou para o Tottenham.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma e Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Lucas Paquetá e Kudus; Antonio. Técnico: David Moyes.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Bissouma e Maddison; Kulusevski, Richarlison e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

West Ham

Substituído no intervalo contra o Newcastle com uma lesão na virilha, Areola não deve jogar. Aguerd (machucado) e Edson Álvarez (suspenso) estão fora.

Tottenham

Lesionados, Forster, Sessegnon e Solomon continuam indisponíveis.

Quando é?

Data : terça-feira, 2 de abril de 2024

: terça-feira, 2 de abril de 2024 Horário : 16h15 (de Brasília)

: 16h15 (de Brasília) Local : London Stadium, Londres - Inglaterra

: London Stadium, Londres - Inglaterra Arbitragem: John Brooks (árbitro), Simon Bennett e Dan Robathan (assistentes), Tim Robinson (quarto árbitro), Andy Madley (VAR) e Constantine Hatzidakis (Assistente VAR)