Onde assistir a West Ham x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Hammers querem colocar fim na sequência negativa, enquando os Red Devils buscam regularidade para subir na tabela da Premier League, veja os detalhes

West Ham e Manchester City se enfrentam na manhã deste domingo (27), às 11h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Londres, pela nona rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui)

Julen Lopetegui, técnico do West Ham, busca recuperar o ânimo da equipe após uma derrota dolorosa por 4 a 1 para o Tottenham na rodada anterior, quando os Hammers, embora tenham começado bem com um gol de Mohammed Kudus, acabaram sofrendo uma dura goleada. Atualmente, o West Ham ocupa o 15º lugar na tabela com oito pontos em oito partidas, e uma vitória é essencial para afastar a sequência de resultados negativos, já que não vence desde a segunda rodada da Premier League. A partir de então, são quatro derrotas, além de dois empates e apenas uma vitória, contra o Ipswich. Além disso, a equipe londrina luta para superar sua fragilidade defensiva em casa, onde não mantém uma partida sem sofrer gols há 13 confrontos pela Premier League.

Já o Manchester United de Erik ten Hag vive uma montanha-russa de resultados, alternando momentos de alívio e preocupação. Depois de uma vitória sofrida por 2 a 1 sobre o Brentford, os Red Devils levaram um empate fora de casa em um duelo tenso com o Fenerbahçe na Europa League. Com 11 pontos em oito jogos, o United está na 12ª posição da Premier League, longe do desejado topo da tabela e distante da zona de classificação europeia. Apesar do retrospecto de cinco jogos sem perder fora de casa, com três empates consecutivos na liga inglesa, o time de Ten Hag tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Com o retorno do capitão Bruno Fernandes, a equipe do lado vermelho de Manchester espera reencontrar o caminho das vitórias e apagar a derrota de 2 a 0 para o West Ham na última visita ao Estádio de Londres, ainda sob o comando de David Moyes.

Prováveis escalações

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Evans, Martinez; Eriksen, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Desfalques

West Ham

Niclas Fullkrug, com dores na panturrilha, é baixa.

Manchester United

Mainoo, Leny Yoro, Maguire, Luke Shaw, malacia e Mason Mount, lesionados, são desfalques certos. Anthony é dúvida.

Quando é?