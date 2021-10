Onde assistir ao vivo a Union Berlin x Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo neste sábado (30), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam na manhã deste sábado (30), às 10h30 (de Brasília), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo pelo aplicativo do One Football. Na Goal, você pode acompanhar o duelo ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Union Berlin x Bayern de Munique DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL An der Alten Försterei - Berlim, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O One Football, em aplicativo, transmite o jogo do Campeonato Alemão neste sábado (30), às 10h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da goleada sofrida para Monchengladbach na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique busca deixar de lado a humilhação sofrida no meio da semana e alcançar a terceira vitória consecutiva na Bundesliga. Atualmente, apenas um ponto separa os bávaros do Borussia Dortmund, segundo colocado.

Sven Ulreich e Eric Maxim Choupo-Moting, com lesões na coxa e no joelho, respectivamente, estão fora.

Do outro lado, o Union Berlin, com 16 pontos, chega embalado após a vitória sobre o SV Waldhof por 3 a 1 na Copa da Alemanha.

Rani Khedira, com uma lesão na virilha, é o único desfalque confirmado.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Upamecano, Davies; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Haraguchi, Oztunali, Promel, Giesselmann; Awoniyi, Kruse.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 0 Hoffenheim Campeonato Alemão 23 de outubro de 2021 Borussia Monchengladbach 5 x 0 Bayern de Munique Copa da Alemanha 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Benfica Champions League 2 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Bayern de Munique x Freiburg Campeonato Alemão 6 de novembro de 2021 11h30 (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Stuttgart 1 x 1 Union Berlin Campeonato Alemão 24 de outubro de 2021 SV Waldhof 1 x 3 Union Berlin Copa da Alemanha 27 de outubro de 2021

Próximas partidas