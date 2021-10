Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletico-PR enfrenta o Fluminense neste domingo (17), na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ, ES, SE, PB, RN, PI e Juiz de Fora-MG), na TV aberta. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Fluminense DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Ricardo Junio (MG)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliar VAR: Felipe Alan Costa (MG)

ONDE VAI PASSAR?



A Globo (para RJ, ES, SE, PB, RN, PI e Juiz de Fora-MG), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma derrota e um empate, o Athletico-PR, com 34 pontos, pode poupar os seus principais jogadores, já visando o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Do outro lado, o Fluminense, com duas derrotas e um empate, segue sem contar com Fred, Ganso, Hudson, Cazares e Muriel.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Fasson; Khellven, Christian, Erick e Abner; Léo Cittadini (Carlos Eduardo), Pedro Rocha e Bissoli.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Danilo Barcelos; André, Yago Felipe e Nonato; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 2 Bahia Brasileirão 9 de outubro de 2021 Chapecoense 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Flamengo Copa do Brasil 20 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Athletico-PR Brasileirão 23 de outubro de 2021 19h15 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021 Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileirão 14 de outubro de 2021

Próximas partidas