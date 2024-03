Onde assistir a Vitória x Treze ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Duelo vale a oitava e última rodada da fase de grupos do campeonato nordestino; veja os detalhes e onde assistir

Vitória e Treze se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), em jogo que encerra a campanha da fase de grupos da Copa do Nordeste. O palco da partida será o Barradão, em Salvador, e contará com transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, pelas plataformas de streaming Star+ e DAZN, e pelo canal Nosso Futebol, através do pay-per-view (clique aqui e confira a programação completa).

Apenas a um ponto atrás da zona de classificação para as quartas de final, o Leão precisa vencer se não quiser depender de uma combinação de resultados tão favoráveis. Com um empate, as chances de se enquadrar nos quatro melhores do grupo A ficarão pelas derrotas dos rivais do grupo. Com a melhor campanha de sua chave como mandante, o Vitória apostará no fator casa para conquistar os três pontos e praticamente se garantir no mata-mata.

O Treze vive uma situação semelhante, e depende não apenas de si, mas também de outros resultados para se classificar para as quartas de final da ‘Lampions League’. Com seis pontos, está a um de distância do Náutico, quarto colocado e momentaneamente qualificado à próxima fase. Uma vitória leva a equipe a nove pontos, mas precisaria que outros quatro clubes não vencessem para avançar, o que torna a missão mais complicada. Sendo assim, no momento o principal foco do Galo vai para a semifinal do Campeonato Paraibano.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi em 2021, também pela Copa do Nordeste, e terminou com vitória do Leão da Barra por 3 a 1. Ao todo, são 18 duelos na história, com seis vitórias para cada lado e seis empates.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Cristián Zapata, João Victor e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Léo Naldi e Jean Mota; Zé Hugo, Mateus Gonçalves e Luiz Adriano. Técnico: Léo Condé.

Treze: Nayan; Felipe Pacajus, Pedrão, Pablo Júnior e Rubens Carvalho; Roberto, Mateus Chaves e Wanderson; Lucas Mineiro, Di Maria e Fernando Neto. Técnico: William de Mattia.

Desfalques

Vitória

Camutanga, poupado para a final do Campeonato Baiano, e Rodrigo Andrade, suspenso, são os dois desfalques de imediato para Léo Condé no duelo. Daniel Jr, Yuri Castilho, Everaldo e Felipe Vieira estão em transição e recuperação de lesão e também ficam de fora.

Treze

O lateral Guilherme Lucena é o único desfalque do Galo, se recuperando de lesão no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 27 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)