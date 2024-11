Onde assistir a Vila Nova x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (11), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (11),às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 36ª rodada da Série B 2024. A terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas, o Vila Nova busca se reerguer na Série B. Em oitavo lugar com 52 pontos, a equipe está a sete pontos do Sport, que fecha o G-4, mantendo apenas chances remotas de acesso. A situação da Ponte Preta é distinta: na luta contra o rebaixamento, a Macaca ocupa a 17ª posição com 38 pontos, abrindo oZ-4.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 12 vitórias, contra quatro do Vila Nova, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, a Macaca venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Apodi, Dankler Souza, Jemmes, Vanderley e Rhuan; Emerson Urso, Arilson, Cristiano e Alesson; Todinho.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Nilson Junior e João Gabriel; Emerson, Castro e Renato; Iago Dias, Gabriel Novaes e Elvis.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Gabriel Risso cumprirá suspensão, enquanto Jeh está lesionado e fora da temporada.

