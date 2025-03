Onde assistir a Vasco x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (30), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do PlayPlus via streaming, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Semifinalista do Campeonato Carioca, o Vasco estreia no Brasileirão depois de terminar a última temporada em décimo lugar, conseguindo uma vaga na CONMEBOL Sul-Americana. Para o confronto, o técnico Fábio Carille terá os retornos de Philippe Coutinho, Tchê Tchê e Adson.

Por outro lado, o Santos foi campeão da última Série B, e fará a sua reestreia na elite do futebol nacional. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Neymar, machucado, além de Soteldo, que será poupado.

Mais artigos abaixo

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Santos registra 38 vitórias, contra 35 do Vasco, além de 32 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Peixe goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Garré. Técnico: Fábio Carille.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Vasco

David e Estrella seguem no departamento médico.

Santos

Soteldo retornou da seleção da Venezuela apresentando desgaste físico e será poupado, enquanto Neymar está machucado.

Quando é?