Onde assistir a Vasco x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Fluminense fazem clássico na noite deste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Apesar de ter empatado na rodada passada, o Vasco chega empolgado para o duelo, após ter conquistado a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o Cruzmaltino está na 11ª posição, com 24 pontos. Diante de sua torcida, o time quer um triunfo para tentar subir à parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Fluminense vem de uma sequência positiva na competição: quatro vitórias consecutivas. Com os resultados recentes, o Tricolor subiu para o 17º ligar, com 20 pontos. A equipe das Laranjeiras, entretanto, amargou a eliminação da Copa no meio da semana.

As equipes já se enfrentaram 333 vezes, com 121 vitórias do Vasco, 111 do Fluminense, além de 101 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 2 a 1. Clique aqui e confira os detalhes do clássico.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson, Payet e Emerson Rodríguez; Vegetti.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Facundo Bernal/Alexsander) e Ganso; Arias, Keno (Lima) e Kauã Elias.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Serna tem incômodo muscular e será preservado.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ