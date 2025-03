Onde assistir a Vasco x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Nivaldo Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (confira a programação completa).

Na busca pelo título inédito, o Vasco eliminou o Coimbra por 3 a 1 na primeira fase, enquanto o Cuiabá superou o Atlético-GO por 2 a 1. Como as equipes empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer avança às quartas de final. Se houver novo empate no tempo normal nesta terça-feira, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Vasco sub-17: Lucas Andrade, Leonardo, Gabriel Soares, Kaique, Renan, Lucas Rafael, Davi, João Cardoso, Pedro Augusto, Léo Félix, Feijão.

Cuiabá sub-17: Guilherme Lanza, Arthur Vicari, Thiago Andretto, Enzo, Weverson, Kaique, Arthur Machado, Pedro Colen, Marco Antonio, Oscar, Widney.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?