Onde assistir a Vasco x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (19), às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Vasco e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 15h45 (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Vasco busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Após empatar por 1 a 1 com o América-MG fora de casa — com gol de Ramon Rique —, o time carioca tenta embalar após ter goleado o Boavista por 4 a 1 na estreia da Copa Rio. Agora, diante da torcida, o foco é somar três pontos.

Já o Cruzeiro começou o Brasileiro Sub-20 de forma empolgante. A Raposa goleou o Fortaleza por 4 a 1 e, embalada peloa boa estreia, a equipe mineira tenta manter o ritmo e se firmar entre os primeiros colocados.

Prováveis escalações

Vasco: Marcão, Breno Vereza, Wanyson, Walace Fernandes, Alison, Igor Toledo, Juninho, André Ricardo, Jotavve Fonseca, Alexandre e Diego Ahmed

Cruzeiro: Marcelo Eráclito, Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho, Nicolas Pontes, Murilo Rhikman, Gui Meira, Rhuan Gabriel, Filipe e Rayan, Kenji

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?