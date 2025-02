Onde assistir a Vasco x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Clássico será disputado neste domingo (23), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, o Vasco chega na última rodada da Taça Guanabara em busca da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. No momento, o Gigante da Colina ocupa a quarta posição, com 14 pontos, mesma pontuação que o Fluminense, mas depende apenas de si para avançar.

O Botafogo, atualmente em sexto lugar com 13 pontos, precisa vencer o rival e torcer por um tropeço do Fluminense contra o Bangu para garantir vaga nas semifinais do Carioca. Em 11 jogos, o Alvinegro soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, com um aproveitamento de 43%.

Em 359 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 153 vitórias, contra 101 do Botafogo, além de 105 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão 2024, o Alvinegro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho; Lukas Zuccarello (Rayan) e Vegetti.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Jair (Serafim), Cuiabano, Allan (Newton), Marlon Freitas, Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.

Desfalques

Vasco

Adson, David e Guilherme Estrella estão lesionados.

Botafogo

Alexander Barboza e Alex Telles estão suspensos, enquanto Bastos, David Ricardo e Jeffinho estão machucados.

Quando é?