Onde assistir a Vasco x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Vasco reagiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá e agora busca emplacar seu segundo triunfo consecutivo no Brasileirão. Com 40 pontos e ocupando o meio da tabela, o Gigante da Colina terá os desfalques de Vegetti e Hugo Moura, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Rayan e Sforza são os prováveis substitutos.

Por outro lado, o Bahia, com 46 pontos, luta por uma vaga no G-6. Sem vencer há duas rodadas - após uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo e um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro -, o Tricolor busca recuperação no Brasileirão. Para o confronto fora de casa, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de Arias e Caio Alexandre, que cumpriram suspensão na última rodada.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), João Victor, Léo, Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Puma (Maxime) e Rayan (GB). Técnico: Rafael Paiva.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Vasco

David e Adson estão machucados, enquanto Vegetti e Hugo Moura estão suspensos.

Bahia

Beil e Rezende estão machucados.

Quando é?