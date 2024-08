Onde assistir a Vasco x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (26), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Antes do início das quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 28 pontos, o Vasco vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Rafael Paiva ainda não sabe se poderá contar com Alex Teixeira ou Philippe Coutinho.

Do outro lado,o o Athletico-PR, embalado com a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Furacão soma 29 pontos.

Mais artigos abaixo

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 21 vitórias, contra 18 do Athletico-PR, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, o Furacão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Adson, David, Vegetti.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Belezi) e Esquivel; Gabriel, João Cruz e Christian (Praxedes); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio).

Desfalques

Vasco

Rossi cumprirá suspensão, enquanto Jair e Paulinho estão no DM.

Athletico-PR

Gamarra e Zapelli estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Fernandinho sofreu uma lesão confirmada.

Quando é?

Data: segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ