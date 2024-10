Onde assistir a Ucrânia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Mundo de Futsal 2024

Seleção entra em quadra por vaga na grande decisão da Copa; veja onde assistir

Ucrânia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 12h (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2024. O torneio está sendo disputado no Uzbequistão, e as semis, a final e a disputa de terceiro lugar acontecerão na Humo Arena, em Tasquente, com transmissão do Sportv, na TV fechada, da CazéTV, no Youtube, e nos streamings do Globoplay e do FIFA+ (clique e confira a programação diária).

A seleção ucraniana vem surpreendendo na competição e chega para buscar vaga na grande decisão após derrotar a Venezuela por 9 a 4 nas quartas de final. Além disso, a equipe tirou a Holanda nas oitavas e ficou em segundo lugar do grupo C, perdendo apenas para a Argentina - que está na outra chave da semi.

Líder da melhor campanha até o momento e com grande expectativa de conquistar o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira venceu todos os jogos do torneio e sofreu apenas 3 gols ao longo da competição. Após derrotar a Costa Rica por 5 a 0 nas oitavas e o Marrocos por 3 a 1 nas quartas, os comandados de Marquinhos Xavier estão a um passo de chegar na grande decisão, precisando vencer o duelo.

Prováveis escalações

Ucrânia: Savenko, Sukhov e Tsypun (goleiros); Abakshyn, Cherniavskyi, Fareniuk, Korsun, Melnyk, Mykytiuk, Semenchenko, Shoturma, Shved, Zhuk e Zvarych. Técnico: Oleksandr Kosenko.

Brasil: Guitta, Roncáglio e Willian (goleiros); Marcênio, Marlon e Neguinho (fixos); Arthur, Dyego, Felipe Valério, Leandro Lino e Marcel (alas); Ferrão, Pito e Rafa Santos. Técnico: Marquinhos Xavier.

Desfalques

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Pito, nosso camisa 10 e melhor jogador de futsal do mundo, lesionou o músculo posterior da coxa direita durante a competição e não atuou nas oitavas e nas quartas, seguindo como dúvida para a semifinal.

Quando é?