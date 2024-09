Quartas de final da Copa do Mundo de Futsal: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Tudo o que você precisa saber sobre o Brasil na disputa por vaga entre as quatro melhores seleções do mundo no futsal

As quartas de final da Copa do Mundo de Futsal da Fifa de 2024 estão logo aí, e a seleção brasileira já está garantida entre as oito melhores equipes do maior torneio de futsal do mundo.

Em mata-mata, tudo pode acontecer. Apesar do Brasil chegar com a melhor campanha até aqui, com 32 gols marcados e apenas 2 sofridos na fase de grupos e nas oitavas de final, terá adversários duríssimos pela frente e toda atenção é necessária na busca pelo hexacampeonato de um troféu que está distante desde 2012.

Agora, após a goleada por 5 a 0 sobre a Costa Rica nas oitavas, quem o Brasil enfrenta nas quartas de final da Copa?

Abaixo, confira todos os classificados para esta fase da competição, quando serão os jogos, onde assistir na TV e na internet, e muito mais sobre as melhores equipes da Copa do Mundo de Futsal 2024.