Semifinais da Copa do Mundo de Futsal: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Seleção brasileira entre as quatro melhores do mundo nas quadras; veja tudo sobre o chaveamento da Copa de Futsal

Nove semifinais em dez participações na história da Copa do Mundo de Futsal. Esse é o retrospecto que chega o Brasil para, mais uma vez, disputar uma vaga na grande decisão do maior torneio de futebol de salão do mundo.

Mas não apenas a campanha da seleção brasileira, com 35 gols marcados e 3 sofridos até aqui, chama a atenção nesta edição da Copa. Em 2024, quem vem roubando a cena no Uzbequistão é a querida zebra. Dois dos maiores campeões da Copa do Mundo de Futsal foram eliminados precocemente e não chegaram nas quartas de final, e, consequentemente, nem nas semis - Espanha e Portugal, que perderam para Venezuela e Cazaquistão, respectivamente.

Além do Brasil, outras fortes equipes estão se garantindo nas semifinais e tendem a fazer jogo duro contra a camisa amarelinha nos últimos jogos da Copa. Abaixo, confira tudo sobre a penúltima etapa da competição - onde assistir na TV e na internet, quando serão os jogos e muito mais...