Oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Agora é mata-mata! Confira tudo sobre a reta final da Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão

As oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2024 estão prestes a começar. Seja nas quadras ou nos campos, quando dentro das quatro linhas, em mata-mata tudo pode acontecer. E o “novo campeonato” terá largada dada logo logo, na última semana de setembro.

Não será diferente para o Brasil e nem para seus adversários nesta reta final do maior torneio de seleções do futsal. Após finalizar em primeiro lugar do grupo B e ter a melhor campanha da fase de grupos, com 27 gols marcados e dois sofridos, a seleção se garantiu nas oitavas e não quer decepcionar logo na parte mais importante.

Outras fortes equipes como Argentina e Portugal também se classificaram com antecedência, e prometem fazer jogo duro nas fases seguintes contra a amarelinha. Porém, e agora? Quem já está garantido nas oitavas? Quem será o adversário do Brasil e onde assistir aos jogos? Abaixo, a GOAL detalha tudo sobre o início do mata-mata da Copa do Mundo de Futsal 2024.