Onde assistir a Tottenham x AZ Alkmaar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e AZ Alkmaar se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Após empatar com o Bournemouth por 2 a 2 na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Como foi derrotado no primeiro jogo por 1 a 0, os Spurs precisam vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. O time conquistou a classificação para as oitavas de final após encerrar a primeira fase em quarto lugar, com 17 pontos. Em nove jogos, registra cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Por outro lado, o AZ Alkmaar avançou às oitavas de final após eliminar o Galatasaray nos playoffs por 6 a 3 no placar agregado. Já na primeira fase, terminou em 19º lugar, com 11 pontos. Como venceu em casa, a equipe tem a vantagem do empate para seguir na Liga Europa.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Wouter Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott.

Desfalques

Tottenham

Richarlison, Kulusevski e Radu Dragusin são desfalques.

AZ Alkmaar

Westerveld, Addai, Meerdink e Van Bommel estão no departamento médico.

Quando é?