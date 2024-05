Onde assistir a The Strongest x Estudiantes ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Duelo na altitude pode definir a liderança momentânea do grupo C; confira onde assistir e todos os detalhes

The Strongest e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. O jogo será no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, que está localizado a 3.640 metros acima do nível do mar. A transmissão fica por conta do Paramount+, serviço de streaming por assinatura responsável pelas competições da Conmebol (veja aqui a programação dos jogos).

No primeiro confronto entre as equipes no grupo, os bolivianos saíram derrotados por 2 a 1 de virada na Argentina. Esta foi a única derrota da equipe na Libertadores, já que soma mais uma vitória, contra o Grêmio, e um empate, contra o Huachipato. O fator casa é importantíssimo para o The Strongest, e dois dos últimos três compromissos nesta fase são em La Paz. Uma vitória hoje é essencial para se classificar, já que estão na segunda colocação empatados com o rival.

O Estudiantes chega em alta para o duelo após levantar o caneco da Copa da Liga da Argentina no último domingo, após vitória nos pênaltis sobre o Vélez Sarsfield. Na Libertadores, tem os mesmos pontos dos bolivianos e está a apenas um do líder Huachipato. Eles também precisam ao menos pontuar para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

The Strongest: The Strongest: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Adrián Jusino e Daniel Lino; Álvaro Quiroga, Leonel López, Luciano Ursino, Rodrigo Ramallo e Jaime Arrascaita; Michael Ortega e Enrique Triverio. Técnico: Pablo Hernán Lavallén.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa e Tiago Palácios; Edwin Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

Estudiantes

Javier Altamirano, em recuperação de uma convulsão recente, segue sendo desfalque como nos últimos doze jogos.

Quando é?

Data : quinta-feira, 9 de maio de 2024

: quinta-feira, 9 de maio de 2024 Horário: 21h (de Brasília)