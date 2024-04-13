Onde assistir a Sporting Kansas City x Inter Miami ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Sporting Kansas City e Inter Miami se enfrentam neste sábado (13), às 21h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas, pela MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

O Sporting Kansas City chega à partida com sede revanche após derrota por 3 a 2 para o Inter Miami no último encontro entres as equipes, em setembro de 2023. Com campanha de duas vitórias, quatro empates e uma derrota, a equipe é sétima colocada na tabela da Conferência Oeste, com sete pontos.

Do outro lado, o Inter Miami vem de uma eliminação frustrante na Concacaf Champions League para o Monterrey, do México. O time de Messi, que ocupa a terceira posição na Conferência leste, com 14 pontos, precisa de um resultado positivo para esquecer o sabor amargo deixado pelo torneio internacional e se concentrar na MLS.

Prováveis escalações

Sporting Kansas City: Melia; Jacob Davis, Valencia, Voloder, Leibold; Remi Walter, Radoja, Memo Rodríguez; Erik Thommy, Willian Agada e Sallói. Técnico: Peter Joseph Vermes.

Inter Miami: Callender; Avilés, Nicolás Freire, Noah Allen; Weigandt, Alba, Gressel, Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico: Gerardo Martino

Desfalques

Kansas City

Khiry Shelton e Logan Ndenbe, lesionados, estão fora.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 13 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Arrowhead - Missouri, EUA