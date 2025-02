Onde assistir a Sporting x Arouca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Sporting volta a campo brigando para se manter na liderança da Liga Portuguesa; veja quem transmite no Brasil e em Portugal

Sporting e Arouca se enfrentam neste sábado (15), às 17h30 (horário de Brasília - 20h30 de Lisboa), pela 22ª rodada do Campeonato Português 2024/25. O duelo acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá transmissão ao vivo do Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN. Em Portugal, a Sport TV, na TV fechada, é quem transmite o jogo.

Líder da tabela com 51 pontos em 21 rodadas, os Leões vêm de derrota em casa por 3 a 0 para o Borussia Dortmund na Champions League. Tirando esse jogo, a equipe de Rui Borges vinha de sequência de quatro jogos sem derrota, sendo que ainda não perdeu em 2025 pela liga nacional.

Em 12º lugar, o Arouca perdeu 10 de seus 21 duelos até aqui e precisa manter a boa fase que teve nos últimos jogos para afastar o risco da zona da degola. A equipe está invicta há seis partidas, embora venha de empate em casa com o Rio Ave na última rodada.

Os últimos dois confrontos diretos acabaram em 3 a 0 para o Sporting, ambos na casa do rival. Estendendo o retrospecto, o clube da Vila de Arouca não vence desde 2022, quando triunfou por 1 a 0 na Liga Portuguesa.

Prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, St. Juste, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões e Daniel Bragança; Trincão, Harder e Quenda. Técnico: Rui Borges.

Arouca: Mantl; Tiago Esgaio, Chico Lamba, Fontán e Weverson; Simão, Fukui e Gozalbez; Trezza, Henrique Araújo e Sylla. Técnico: Vasco Seabra.

Desfalques

Sporting

Diomande e Matheus Reis cumprem suspensão do último jogo da liga e desfalcam a equipe. Pedro "Pote", Geny Catamo e Nuno Santos seguem no departamento médico.

Arouca

Nino Galovic está lesionado e desfalca o time de Vasco Seabra.

Quando é?