Onde assistir a Sport x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024 ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Sport, semifinalista da Copa do Nordeste, começou sua jornada na Série B 2024 com uma vitória sobre o Amazonas por 3 a 2. Agora, a equipe busca conquistar sua segunda vitória consecutiva para se manter nas primeiras posições do torneio.

Do outro lado, o Vila Nova venceu o Guarani por 2 a 0 e agora tem o pela frente o primeiro desafio fora de casa. Para o confronto em casa, o técnico Márcio Fernandes deve repetir a escalação do primeiro jogo.

Prováveis escalações

Sport: Caíque; Pedro, Alisson, Luciano, Felipinho, Felipe, Dominguez, Titi Ortiz, Barletta, Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Cristiano, Geovane e Luciano Naninho; Alesson e Júnior Todinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Sport

Lucas Lima, Rafael Thyere, Zé Roberto e Alan Ruiz no departamento médico.

Vila Nova

Apodi, Estevão, Rian, Quintero e João Lucas estão lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE

Arbitragem: Kleber Ariel (árbitro) Victor Hugo Imazu e Andrey Luiz de Freitas (assistentes), José Washington da Silva (quarto árbitro), Rodrigo Carvalhães (VAR)