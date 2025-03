Onde assistir a Sport x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Supercopa do Brasil feminina 2024/25

Equipes decidem vaga na semifinal da competição nesta sexta-feira (07), na Ilha do Retiro; veja as prováveis escalações e como acompanhar

Sport e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streming, através do Prime Video (veja a programação completa).

O Sport começa 2025 com um grande desafio. De volta à elite do futebol feminino, o Leão da Ilha quer mostrar que pode competir de igual para igual com os gigantes do país. O apoio da torcida na Ilha do Retiro será um trunfo para tentar surpreender o São Paulo e arrancar uma vaga na semifinal da Supercopa.

O São Paulo, por sua vez, chega com status de favorito e o peso de quem bateu na trave no último Brasileirão, quando foi vice-campeão diante do Corinthians. Agora, com um elenco reforçado, o Tricolor quer iniciar 2025 com o pé direito e deixar claro que briga por títulos em todas as competições do ano. A Supercopa será o primeiro teste da equipe, que ainda terá Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente. Diante do Sport, a missão é impor seu estilo e evitar surpresas em jogo único.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sport: Wanessa; Bruna, Pâmela, Bicê e Evinha; Jaque, Ingrid e Hayla; Géssica, Yanca e Kaline. Técnica: Regiane Santos.

São Paulo: Carlinha; Bia Menezes, Ana Beatriz, Day Silva e Bruna Calderan; Maressa, Robinha e Camilinha; Day Silva, Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?