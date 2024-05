Onde assistir a Sport x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sport e Brusque entram em campo na tarde deste sábado (11), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Segundo colocado com 9 pontos, o Sport entra em campo querendo manter 100% de aproveitamento na Série B. O Rubro-Negro vai a campo com o que tem de melhor à disposição.

Já o Brusque ocupa a 12ª posição, com 3 pontos. O time perdeu os dois últimos jogos e sabe que precisa se restabelecer no campeonato para não ver os rivais abrirem distância.

Prováveis escalações

Sport: Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Lucas Lima, Fabricio Domínguez, Felipe e Romarinho; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz (Alan Ruiz).

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Iansen, Wallace e Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo, Marco Serrato e Dentinho; Paulinho Moccelin e Olavio.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (assistentes), Tiago Nascimento dos Santos (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) (VAR)