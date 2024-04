Onde assistir a Sheffield United x Chelsea: ESPN ou Star+? TV, streaming e mais da transmissão da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (07), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sheffield United recebe o Chelsea na tarde deste domingo (07), às 13h30 (de Brasília), no Bramall Lane, em Al-Awwal Park, em South Yorkshire, pelo jogo da 32ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O lanterna da competição entram em campo neste duelo virtualmente rebaixado à Championship da próxima temporada. A equipe está na última posição, com apenas 15 pontos conquistados em 30 jogos disputados, e está há dez pontos, pelo menos, do primeiro time colocado fora da zona de regresso. Os Blades vem de derrota para o líder Liverpool, por 3 a 1, no meio de semana e terão uma longa lista de desfalques para este duelo.

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Chelsea vem de um embate mais históricos da Premier League nos últimos anos. No meio de semana, a equipe de Stamford Bridge se recuperou com uma virada épica nos minutos finais, com a destaque a hat-trick de Cole Palmer, contra o Manchester United e terminou o duelo com um placar de 4 a 3. Apesar de chances mínimas, o time tenta uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Neste momento, está no 9º lugar, com 43 pontos, mas dois jogos a menos em relação aos seus adversários.

Em toda a história, este será o 88º confronto entre as equipes. Os Blues levam 42 vitórias de vantagem no duelo, com 29 conquistas dos Blades, além de 16 empates. Foram 143 marcados pelo Chelsea e 117 pelo Sheffield United. Pele Premier League, são 77 confrontos, com 35 vitórias do Chelsea contra 26 do Sheffield United.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty

Sheffield United: Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Robinson; Bogie, Vininicius Souza, Arblaster, Gustavo Hamer, Osborn; Brereton Diaz e McBurnie. Técnico: Chris Wilder.

Chelsea: Petrovic; Mala Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernández, Conor Gallagher, Cole Palmer, Mudryk e Nicolas Jackson. Técnico: Maurício Pochettino.

Desfalques

Sheffield United

George Baldock, Tom Davies, Max Lowe, John Egan, Rhys Norrington-Davies e Daniel Jebbison, machucados, são desfalques.

Chelsea

Lewis Colwill, Ben Chilwell, Lesley Uhochukwu, Reece James, Christopher Nkunku e Roméo Lavia, lesionados, estão fora. Enquanto Robert Sanchez é dúvida.

Quando é?