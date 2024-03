Onde assistir a Sheffield x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes fecham a 27ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira (4); veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Sheffield United e Arsenal vão a campo nesta segunda-feira (4), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Bramall Lane, em Sheffield, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming alinhado à emissora, do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

O time da casa não vive um bom momento desde o início do campeonato. Com apenas 13 pontos somados, a equipe ocupa a lanterna da Premier League e vê cada vez mais distante a possibilidade de se manter na elite. O primeiro fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest, tem 24 pontos, uma meta difícil a ser batida pelos Blades, que ganharam apenas um de seus últimos dez jogos na liga.

Já o Arsenal, mantém vivo o sonho de quebrar o jejum de títulos e, assim como na última edição, faz excelente campanha. Terceiro colocado e apenas a dois pontos do líder, o Liverpool, os Gunners vêm de seis vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, sendo que nesses jogos a equipe marcou 25 gols, com uma média de mais de quatro tentos por partida.

Mais artigos abaixo

Dos últimos cinco confrontos entre os clubes, a equipe londrina saiu vitoriosa em quatro, além de mais um empate. O último triunfo do time de Sheffield foi em 2019, por 1 a 0, também na Premier League.

Prováveis escalações

Sheffield United: Ivo Grbic; Anel Ahmedhodzic, Jack Robinson e Auston Trusty; Jayden Bogle, Gustavo Hamer, Oliver Norwood, Vinicius Souza e Yasser Larouci; James Mc Atee; Rhian Brewster. Técnico: Chris Wilder.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jakub Kiwior; Declan Rice, Jorginho e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Sheffield United

Holgate foi expulso do banco no último duelo contra o Wolves. Archer, Slimane e Jebbison, lesionados, devem voltar ainda em março. Lowe, Egan e Norrington-Davies, também machucados, não atuam mais nesta temporada.

Arsenal

Timber segue fora em decorrência de lesão no joelho. Zinchenko, Tomiyasu e Partey são dúvidas para o jogo por lesões musculares.

Quando é?

Data: segunda-feira, 4 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)