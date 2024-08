Onde assistir a São Paulo x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Vitória se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação paras as quartas de final da Libertadores após eliminar o Nacional por 2 a 0, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 38 pontos, o Tricolor está a três do Flamengo, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Vitória está na briga contra o rebaixamento. Com 22 pontos, o time baiano vem de derrota para o rival Bahia por 2 a 0 e empate com o Cruzeiro por 2 a 2 nos últimos dois jogos disputados no Brasileirão.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 31 vitórias, contra nove do Vitória, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Welington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio) e Bobadilla; Lucas, Wellington Rato e Michel Araújo; Calleri (André Silva).

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Desfalques

São Paulo

Pablo segue afastado com catapora, enquanto Alisson e Ferreirinha estão lesionados. Já Luciano e Rodrigo Nestor vão cumprir suspensão.

Vitória

Neris, expulso contra o Cruzeiro, e Luan Santos, por questões contratuais, são desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP