Onde assistir a São Paulo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, o São Paulo volta a campo em busca de uma vitória para diminuir a distância para o G-4. Ocupando a quinta posição com 47 pontos, o Tricolor está quatro atrás do Flamengo, que é o quarto colocado. Calleri e Alan Franco retornam ao time após cumprirem suspensão na rodada anterior.

Por Vasco, que enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado (19) no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Atualmente com 37 pontos e ocupando uma posição no meio da tabela, o Cruzmaltino vem de uma sequência de três empates e uma derrota nas últimas quatro partidas disputadas no torneio nacional.

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 100 jogos disputados, cada time venceu 36 vezes, com 28 empates. No confronto mais recente, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Vasco goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura, Maxime Domínguez; Emerson Rodríguez, Jean David (Payet), Pablo Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques

São Paulo

Ferreira segue no departamento médico, enquanto Jamal Lewis, Ferraresi e Bobadilla estão com suas respectivas seleções. Arboleda e André Silva, suspensos, estão fora.

Vasco

Souza, expulso no empate com o Juventude, cumprirá suspensão, enquanto Adson, Paulinho e David estão machucados.

Quando é?