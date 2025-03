Onde assistir a São Paulo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clássico será disputado nesta quinta-feira (27), no CT da Cotia; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h15 (de Brasília), no CT da Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do quarto título do Brasileirão Sub-20, o São Paulo volta a campo após golear o Grêmio por 5 a 1 e empatar com o Atlético-GO por 1 a 1 nas duas primeiras rodadas. O Santos, que também soma quatro pontos e fecha a zona de classificação, venceu o Botafogo por 4 a 1 e empatou com o Atlético-MG por 1 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira.

Santos sub-20: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Dudu Cruz, Pedro Oliveira, Denilson, David Kauã, Zé Phelipe, Eric Soares, Alisson Souza, Pedro Ataide e Lucas Louback.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?