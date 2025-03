Onde assistir a São Paulo x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada, além da MAX via streaming (veja a programação completa).

Em busca do 23º título do Paulistão, o São Paulo conquistou a classificação para as quartas de final, após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo C, com 19 pontos. Em 12 jogos disputados, o Tricolor soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Aproveitamento de 52%.

Por outro lado, o Novorizontino terminou a primeira fase na vice-liderança, com 18 pontos. Até o momento, registra quatro vitórias, seis empates e duas derrotas no torneio.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Luciano), Oscar e Wendell; Lucas e Calleri (André Silva).

Novorizontino: Airton; Rafael Donato, Patrick Brey, Jean Irmer, Luís Oyama, Dantas, Matheus Frizzo, Pablo Dyego, Bruno José, Waguininho, Robson.

Desfalques

São Paulo

Luiz Gustavo, Rodriguinho e Ruan estão em transição física.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?