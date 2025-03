Onde assistir a São Paulo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Supercopa do Brasil feminina 2025

Quem passar para a final enfrenta as vencedoras de Corinthians x Cruzeiro, que estão na outra chave; veja quem transmite

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Supercopa do Brasil feminina 2025. O jogo será na Vila Belmiro, em Santos, e terá transmissão ao vivo da Globo, em rede aberta, e do Sportv, na TV fechada (clique aqui e confira a programação completa).

O Tricolor iniciou bem seu calendário nacional no futebol feminino, vencendo o Sport por 4 a 0 na Ilha do Retiro nas quartas de final e carimbando vaga na semi. A goleada garantiu o mando de campo nas fases seguintes, em decorrência da melhor campanha da Supercopa.

As Meninas da Gávea também estrearam em ótima forma nas quartas de final, com vitória por 3 a 1 sobre o Real Brasília. "Será um confronto extremamente difícil, mas nós estamos bastante empenhadas em levar o Flamengo para essa decisão da Supercopa", afirmou a meia-atacante Gláucia.

No Brasileirão feminino do ano passado, o São Paulo venceu o confronto direto por 2 a 1, em casa. Já em 2023, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Em 2022, mais um empate com o mesmo placar nos pontos corridos e uma vitória do Flamengo por 3 a 0 na Brasil Ladies Cup.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene, Dudinha e Camilinha; Isa Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Flamengo: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina Barroso e Lucinara; Juliana Ferreira, Djeni, Fernandinha e Laysa; Gláucia e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?