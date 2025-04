Onde assistir a São Paulo x Corinthians, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Rivais realizam clássico na abertura da quinta rodada da competição

São Paulo e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (7), às 20h (horário de Brasília), em confronto que abre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida acontece no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, e possui transmissão ao vivo do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Na 10ª colocação com cinco pontos, o São Paulo tenta voltar ao caminho da vitórias. Vindo de um empate por 1 a 1 fora de casa com o Fortaleza, o Tricolor não vence há três rodadas.

A situação do Corinthians é bem parecida. Nono colocado com seis pontos somados, o Timão vem de três empates no campeonato. O último foi contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Andrade, Igão, Felipe; Djhordney, Nicolas, Pedro Ferreira; Henrique, Lucca, Paulinho. Técnico: Allan Barcellos

Corinthians: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama, Vinicius Gomes; Caraguá, Yago, Bahia; Dieguinho, Gui Negão, Luiz Eduardo. Técnico: Orlando Ribeiro

Desfalques

São Paulo

Sem ausências confirmadas.

Corinthians

Sem ausências confirmadas.

Quando é?