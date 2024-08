Onde assistir a São Paulo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 35 pontos, o Tricolor estrou na briga pelo G-4 após a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno de Luciano, mas Igor Vinícius, com desgaste muscular, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Atlético-GO, eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, está na lanterna do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados. Em busca da recuperação, o Dragão não vence há 12 rodadas, com oito derrotas e quatro empates.

Provável escalação

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Atlético-GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.

Desfalques

São Paulo

Alisson e Pablo Maia seguem no DM.

Atlético-GO

Janderson, expulso contra o Botafogo, cumprirá suspensão, enquanto Alix e Bruno Tubarão estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP