Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no CT de Cotia; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no CT de Cotia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SPFC Play (confira a programação completa).

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo. Na rodada de estreia, o Tricolor eliminou o Ismaily por 6 a 2.

Por outro lado, o Athletico-PR está em busca do título inédito. Como foi derrotado no primeiro jogo, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Na rodada de estreia, a equipe eliminou o Hope Internacional por 5 a 2.

Prováveis escalações

São Paulo sub-17: Carlos Eduardo, Alisson, Ryan, Vitor, Geovanne, Guilherme Lino, Cainan, Renan, Guilherme Ribeiro, Uelinton, Nicolas Kauan.

Athletico-PR sub-17: Guilherme Martins, Murilo Camargo, Jaison Gabriel, Henrique, Matheus Jesus, Gustavo Afonso, Leonardo Cerci, Italo, Bruno Braga, Davi Alves, Rhichey.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?