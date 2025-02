Onde assistir a São Luiz x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes duelam nesta quarta-feira (12), no 19 de Outubro, pela sétima rodada do Gaúchão

São Luiz e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 22h (de Brasília), no estádio 19 de outubro, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, afiliada da Rede Globo em TV aberta, do SporTV, na TV fechado, além do Premiere, no pay-per-view e no streaming, através do Prime Video. (veja a programação completa).

O time de Ijuí não vence desde a estreia na competição, quando superou o Avenida. Desde então, foram três empates e duas derrotas, a última delas contra o Caxias, que custou o emprego do técnico Alessandro Telles. Pedro Iarley, ex-jogador e ídolo colorado, assumiu o comando da equipe e fará sua estreia justamente contra o Inter. O São Luiz é o lanterna do Grupo C, com seis pontos, e ainda sonha com uma vaga na Copa do Brasil, precisando de um bom resultado nas duas rodadas finais para seguir na briga.

O Internacional chega para o confronto embalado pelo empate no clássico Gre-Nal 444, na Arena, que manteve a invencibilidade da equipe no Gauchão. O Colorado lidera o Grupo B, com 14 pontos. O técnico Roger Machado não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas o objetivo segue claro: garantir a melhor campanha da fase de grupos e encaminhar a classificação com vantagem para a fase decisiva. Além da luta pelo título estadual, o Inter busca encerrar um jejum de conquistas no Gauchão, que já dura desde 2016.

Prováveis escalações

São Luiz: Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Diego Gabriel e Gabriel Pereira; Adailson, Matheuzinho e Da Silva. Técnico: Pedro Iarley

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Bruno Henrique (suspenso); Luiz Otávio, Clayton Sampaio, Rochet, Gabriel Carvalho e Lucca Drummond (lesão).

Quando é?