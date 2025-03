Onde assistir a São Bernardo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista 2025

Clubes abrem os confrontos do mata-mata da competição neste sábado, no Estádio 1º de Maio

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (1), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. O jogo acontecerá no Estádio 1º de Maio e terá transmissão ao vivo da CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (veja a programação completa de futebol aqui).

Classificado como líder do grupo D com 23 pontos, o São Bernardo conta com a vantagem de jogar em seus domínios para seguir adiante na competição.

Apesar de ter somado os mesmos 23 pontos, o Palmeiras, por sua vez, avançou na bacia das almas, devido ao formato. Como ficou em segundo pelo número de vitórias, o Verdão tem o desafio de superar o adversário fora de casa para continuar sonhando com o tetracampeonato.

Escalações

São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Augusto, Hélder; Rodrigo Ferreira, Romisson, Lucas Lima, Pará; Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz, Léo Jabá. Técnico: Ricardo Catalá

Palmeiras: Weverton; Mayke, Naves, Murilo, Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos; Estêvão, Raphael Veiga, Facundo Torres; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques

São Bernardo

Sem ausências confirmadas.

Palmeiras

No departamento médico, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Maurício, Paulinho e Bruno Rodrigues estão indisponíveis.

Quando é?