Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do sétimo jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (2), às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa).

Com Neymar em campo pela sétima vez desde o seu retorno, o Santos vai em busca da classificação para a semifinal do Paulistão. Na primeira fase, o Peixe terminou na liderança do Grupo B, com 18 pontos e aproveitamento de 50%. Em 12 jogos, foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

"Com esse elenco, não tenho dúvida de uma coisa: somos competitivos. Antes da Copa do Brasil e do Brasileirão, temos o Paulistão. E queremos lutar jogo a jogo por títulos. Estamos em fase de mata-mata e saber que estamos a quatro jogos do título nos agrada. Vamos jogo a jogo. Que sejamos fortes para disputar cada um deles e vender a derrota caro. Ganhar, levando em conta a filosofia do clube", afirmou Pedro Caixinha.

"O Neymar é a cereja do bolo. chegou mais cedo do que esperava, muito em boa hora. Por tudo o que representa para o futebol mundial e para nós, e tudo o que ele pode representar para o futebol brasileiro. Ter um jogador com a qualidade dele ter a humildade de voltar ao Santos, de saber que teria que passar por processo de recuperar ritmo de jogo, de se integrar. Ele é iluminado, ajuda muito", completou.

Por outro lado, o RB Bragantino encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, quatro a mais que o Guarani, terceiro colocado. Qualquer empate leva a decisão da vaga aos pênaltis.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

RB Bragantino: Cleiton; Vinicius Lago, Pedro Henrique, Guzmán, Guilherme Lopes; Gabriel (Eric Ramires) Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho, Isidro Pitta.

Desfalques

Santos

Aderlan, Hyan e Souza seguem no departamento médico.

RB Bragantino

Nathan Mendes, Agustín Sant’Anna, Andrés Hurtado, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Juninho Capixaba e Gustavo Neves estão lesionados.

Quando é?