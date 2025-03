Onde assistir a Santos x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no CT Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (11), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Santos no YouTube (veja a programação completa).

Após não participar da Copa do Brasul sub-17 na última temporada, o Santos fará a sua estreia no torneio nesta terça. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Inter e Chapecoense nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Santos sub-17: João Pedro, Ryan, João Ananias, Vinicius Lira, Guilherme Henrique, Gabriel Paes, Lucas Arruda, Pedro Paulo, Mateus Xavier, Luca Meirelles, Padula.

Juventude sub-17: informação não divulgada.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Não há desfalques confirmados.

Quando é?