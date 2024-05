Onde assistir a Santos x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (06), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Guarani se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com 100% de aproveitamento na Série B, o Santos precisa da vitória para reassumir a liderança. Até o momento, o Peixe conquistou seis pontos, vencendo o Paysandu e o Avaí por 2 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

Do outro lado, o Guarani busca a primeira vitória e os primeiros pontos na Série B 2024. Na penúltima posição a equipe vem de derrotas para o Vila Nova por 2 a 0 e para a Chapecoense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Guarani: Vladimir (Douglas Borges); Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Douglas Bacelar) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Airton e Caio Dantas.

Desfalques

Santos

Aderlan segue no departamento médico.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 06 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP