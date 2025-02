Onde assistir a Santa Clara x Benfica ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Fazendo boas campanhas, clubes se enfrentam pela 22ª rodada da competição

Santa Clara e Benfica entram em campo neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Português 2024/25. O jogo acontece no Estádio de São Miguel e tem transmissão do Disney+ no Brasil e da Sport TV 2, em Portugal (confira a programação completa de futebol aqui).

O Santa Clara chega com certo embalo para a partida. Com vitórias nas últimas duas rodadas, o time do arquipélago dos Açores ocupa a quinta posição do campeonato com 38 pontos e tenta manter a sequência positiva, apesar do duro adversário pela frente.

O Benfica também vive um bom momento. Com quatro vitórias seguidas, somando todas as competições, os Encarnados buscam um novo triunfo na Liga Portugal para continuar a perseguição ao líder Sporting. Neste momento, a equipe de Bruno Lage é a segunda colocada, com 47 pontos, quatro a menos que os Leões.

Prováveis escalações

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Mateus Araújo; Lucas Soares, Adriano, Serginho, Diogo Calila; Vinicius, João Costa, Gabriel Silva. Técnico: Vasco Matos

Benfica: Trubin; Leandro Santos, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Florentino Luís, Kökçü; Aktürkoglu, Pavlidis, Schjelderup. Técnico: Bruno Lage

Desfalques

Santa Clara

No departamento médico, Pedro Pacheco permanece fora.

Benfica

Lesionados, Tomás Araújo, Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Manu Silva, Tiago Gouveia e Ángel Di María estão indisponíveis.

