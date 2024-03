Onde assistir a Sampaio Corrêa x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), no Castelão; confira como acompanhar e outros detalhes

Sampaio Corrêa enfrenta o Cuiabá na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video, no streaming (veja a programação na íntegra aqui).

Na primeira fase da Copa Betano do Brasil, o Sampaio Corrêa empatou com o Humaitá, por 1 a 1, mas se classificou por ser visitante no confronto.

o Ferroviário, por sua vez, avançou para a segunda fase da competição após vitória por 2 a 1, sobre o Maranhão. No Estadual, a equipe vem de derrota para o Ceará, por 3 a 2, na primeira partida das semifinais do Cearense.

Em seis confrontos ao longo da história, o Sampaio Corrêa leva ampla vantagem sobre o Ferroviário, com cinco vitórias contra apenas uma do time cearense. A última vez que o Tubarão da Barra superou a Bolívia Querida foi em outubro de 1987, há quase 37 anos. Mais recentemente, em 2019, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa visitou a equipe, no Castelão, e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa :Felipe; Franklin, Fábio Aguiar e Cortez; Maurício, Ferreira (Evandro), Gazão e Thallyson; Pimentinha, Edrean (Cebolinha) e Bruno Baio. Técnico: Dejair Jorge Ferreira.

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley Cândido, Geninho, Willian Rocha, Bryan; Ralph, Lincoln, Regino; Vinícius, Vitinho e Ciel. Técnico: Maurício Copertino

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

